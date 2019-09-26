Гремингер: Решение кризиса на Донбассе - приоритет ОБСЕ

Новости Украины:Украина рассчитывает на помощь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с целью решения комплекса вопросов, вызванных российской агрессией.

Как сообщает МИД Украины, об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Пристайко отметил важную роль ОБСЕ как региональной организации по безопасности в урегулировании российско-украинского конфликта, прежде всего в связи с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. "Украина рассчитывает на дальнейшее привлечение ОБСЕ к решению комплекса вопросов, вызванных продолжающейся агрессией РФ", - подчеркнул Пристайко.

Гремингер подтвердил, что урегулирование кризиса в Украине и вокруг нее остается приоритетом в повестке дня ОБСЕ, в т.ч. в работе секретариата организации. Он заверил, что в рамках своего мандата будет прилагать для этого все усилия, прежде всего в контексте надлежащего обеспечения и укрепления деятельности миссии ОБСЕ в Украине.

Обсуждая актуальные вопросы сотрудничества между Украиной и секретариатом ОБСЕ, Пристайко выразил заинтересованность в реализации приоритетных для украинской стороны инициатив с учетом безопасности мандата ОБСЕ, избегая при этом дублирования усилий других международных организаций.