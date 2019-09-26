В Кабмине хотят чтобы все украинцы имели доступ к кадастрам

Новости Украины:По мнению Гончарука, украинцы должны владеть информацией относительно природных ресурсов страны.

Государственные органы должны обеспечить доступ граждан Украины к различным кадастрам, чтобы они имели полную картину того, что происходит с теми или иными природными ресурсами.

Об этом во время совещания в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

У украинцев должна быть информация, как выглядит сегодня территория страны с точки зрения природных ресурсов, земли, права собственности", - сказал он. При этом Гончарук подчеркнул, что на разработку различных кадастров были потрачены десятки миллионов долларов, однако это не дало нужного результата, что лично он связывает с саботажем этого процесса чиновниками.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров уволил главу Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка и главу Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря.