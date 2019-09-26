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У Путина отказались от миротворцев Беларуси на Донбассе

У Путина отказались от миротворцев Беларуси на Донбассе
12:28 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Российская власть не поддержала инициативу президента Беларуси по введению ее миротворцев на Донбасс.

В Кремле заявили, что договариваться о размещении на Донбассе миротворцев необходимо с представителями так называемых "Л/ДНР".

Как передаёт корреспондент, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление лидера Беларуси Александра Лукашенко о готовности направить белорусских миротворцев на Донбасс.

"Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны - Киев, а с другой стороны - самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение", - сказал Песков.

Он добавил, что в Минских договоренностях "такого пункта нет".

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Сегодня, 26 сентября, Лукашенко заявил, что готов направить миротворцев на Донбасс, а также на участок украинско-российской границы, если будет согласие сторон.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон", - сказал Лукашенко.

Лукашенко также заявил об обнадеживающем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который предотвратил негативные моменты, которые могли бы произойти в отношении двух стран.

Ранее Лукашенко уже рассказывал о разговоре с Владимиром Зеленским, тогда, по его словам, президент Украины просил поддержки.

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Украина, Россия, Донбасс, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков.
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