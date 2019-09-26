Маркарова: Налоговая милиция пока останется в структуре ГФС

Новости Украины:Кабинет министров Украины оставил полномочия налоговой милиции Государственной фискальной службе.

Как сообщила на своей странице в сети Facebook министр финансов Оксана Маркарова, данное решение было принято 25 сентября на заседании правительства.

По словам Маркаровой, данное решение является правильным, потому что Бюро финрасследований после принятия соответствующего закона Верховной Радой будет создаваться как новый орган и все сотрудники будут набираться на конкурсной основе.

"Поэтому нет никакого смысла сейчас переводить в рамках реорганизации часть налоговой милиции в новую ГНС без конкурсов, чтобы через 4 месяца опять переводить или увольнять", - подчеркнула Маркарова.

Министр финансов также отметила, что в это время налоговая милиция продолжит выполнять свои задачи вместе с другими правоохранительными органами и таможней.

"И не будут потеряны текущие дела по конвертационным центрам, нелегальным операциям с подакцизными товарами и совместным операциям. Поэтому радость некоторых по четырехмесячной безнаказанности была несколько преждевременной", - подытожила глава Минфина.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять закон о службе финансовых расследований (СФР) до 1 декабря текущего года.

Государственная служба финансовых расследований, о создании которой говорят уже не первый год, призвана помочь защитить права бизнеса в Украине. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, данный законопроект является приоритетным для президентской команды.

Ведомство займется расследованием экономических преступлений, тогда как сейчас эти полномочия есть у ряда силовых структур, в частности, СБУ и налоговой милиции.