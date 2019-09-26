Министры иностранных дел Украины и Дании обсудили "Северный поток-2"

Новости Украины:Вадим Пристайко встретился с Министром иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

На полях 74-й сессии Генассамблеи ООН Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с Министром иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Отмечается, что в ходе разговора стороны обменялись мнениями по поводу строительства "Северного потока-2". Они констатировали существенную угрозу данного проекта.

Также глава МИД Дании отметил неизменную позицию их страны в поддержке осуществления реформ в Украине и ее евроинтеграционного курса.

Были также обсуждены шаги, которые принимаются в данный момент для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.