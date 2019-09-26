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Законопроекты от "Батькивщини": что в них

Законопроекты от "Батькивщини": что в них
19:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:"Батькивщина" внесла в Раду законопроекты о референдуме и рынке земли.

Народные депутаты от фракции "Батькивщина" зарегистрировали в Верховной Раде законопроекты №2182 "О всеукраинском референдуме" и №2183 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно приобретения, отчуждения и распоряжения землями сельскохозяйственного назначения".

Соответствующая информация обнародована на сайте Верховной Рады.

Авторами двух законопроектов является председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, ее заместитель Сергей Соболев и народные депутаты от фракции - Вадим Ивченко и Александр Абдуллин.

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В данное время тексты законопроектов и сопроводительные документы к ним не обнародованы.

Отмечается, что оба документа поступили в парламент 26 сентября и переданы на рассмотрение руководству.

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Верховная Рада, Батькивщина, Законопроект.
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