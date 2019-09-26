Законопроекты от "Батькивщини": что в них

Народные депутаты от фракции "Батькивщина" зарегистрировали в Верховной Раде законопроекты №2182 "О всеукраинском референдуме" и №2183 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно приобретения, отчуждения и распоряжения землями сельскохозяйственного назначения".
Соответствующая информация обнародована на сайте Верховной Рады.
Авторами двух законопроектов является председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, ее заместитель Сергей Соболев и народные депутаты от фракции - Вадим Ивченко и Александр Абдуллин.
В данное время тексты законопроектов и сопроводительные документы к ним не обнародованы.
Отмечается, что оба документа поступили в парламент 26 сентября и переданы на рассмотрение руководству.