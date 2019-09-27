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"Хорошая встреча": Пристайко поговорил с главой МИД Венгрии

"Хорошая встреча": Пристайко поговорил с главой МИД Венгрии
00:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Прийстайко встретился с Сийярто - надеется на решение недоразумений.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава МИД Венгрии Петер Сийярто договорились о контакте в ближайшее время.

Об этом Пристайко написал в Twitter.

"Хорошая встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время. Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях", - отметил глава МИД Украины.

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Как сообщалось, 25 сентября заместитель директора второго территориального департамента МИД Украины Анатолий Соловей заявил, что в МИД рассчитывают, что встреча министров иностранных дел Украины и Венгрии Вадима Пристайко и Петера Сийярто на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке даст "новый старт" двусторонним отношениям стран.

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МИД, Венгрия, Вадим Пристайко, Петер Сийярто.
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