Зеленский в Нью-Йорке встретился с генсеком ООН

Новости Украины:Зеленский поблагодарил генсека ООН Гутерриша за гуманитарную поддержку граждан Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем и поблагодарил его за гуманитарную поддержку граждан Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Глава государства поблагодарил Генерального секретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии", – говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в четверг вечером.

Кроме того президент призвал ООН осуществлять мониторинг нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 23-26 сентября находился с рабочим визитом в США с целью участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.