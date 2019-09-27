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Пристайко поговорил с новым генсеком ПАСЕ о сложившимся кризисе доверия

Пристайко поговорил с новым генсеком ПАСЕ о сложившимся кризисе доверия
04:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МИД

Новости Украины:Пристайко и Пейчинович-Бурич обсудили возвращение российской делегации в ПАСЕ и пути преодоления кризиса доверия.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с новым Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, где стороны обсудили возвращение российской делегации в ПАСЕ и пути преодоления кризиса доверия, сообщает пресс-служба МИД Украины.

 Об этом говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины

"Стороны обменялись мнениями относительно последствий решения, которое позволило безусловное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею СЕ в июне, и пути преодоления кризиса доверия", - сказано в сообщении.

Глава МИД Украины на продолжение конструктивного сотрудничества с СЕ в сфере обеспечения анализа национального законодательства на соответствие европейским нормам и стандартам.

В МИД заявляют о давлении на украинскую делегацию в ПАСЕ

Как известно, министр иностранных дел Украины и глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее договорились о контакте в ближайшее время.

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ПАСЕ, МИД, Вадим Пристайко, Мария Пейчинович-Бурич.
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