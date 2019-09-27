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Замглавы МИД: Германия против членства Украины в НАТО

Замглавы МИД: Германия против членства Украины в НАТО
06:13 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В МИД говорят, что Германия против сближения Украины с НАТО.

Германия сегодня принципиально против сближения Украины с НАТО из-за России. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Так, отвечая на вопрос о том, сколько времени займет путь Украины к членству в Альянсе, Божок напомнил, что этот путь продолжается с 2004 года, добавив, что "это — большая политика".

"30 стран, разные интересы, разная специфика. Решение все же за этими тридцатью странами. Заставить их к этому мы не можем, можем только дождаться, когда этот консенсус сформируется. Конечно, мы будем работать над этим. Но, условно говоря, как вы можете, например, убедить Германию, которая на сегодняшний день принципиально против?" - задал вопрос собеседник.

На уточняющий вопрос о том, действительно ли Германия принципиально против членства Украины в НАТО, он ответил "да".

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"Она за поступательное развитие нашего взаимодействия, нашу постепенную интеграцию, наше взаимодействие с НАТО, но против того, чтобы мы на этом этапе истории сильно сближались с альянсом. Мотивы известны: не надо раздражать Россию. Наш ответ заключается в том, что Россия всегда раздражается. Точнее, она постоянно раздражена. И дождаться, пока Россия не будет раздражаться по тому или иному поводу означает не дождаться никогда. А история и предыдущие волны расширения НАТО говорят о том, что, несмотря на то, раздражается Россия или нет, НАТО расширяется. Но, когда НАТО примет решение расширяться, надо быть готовым", - добавил Божок.

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Германия, НАТО, Россия, Егор Божок.
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