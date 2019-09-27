Кулеба рассказал, что необходимо чтобы Украина подписала "промышленный безвиз"

Новости Украины:Дмитрий Кулеба рассказал, что для начала работы "промышленного безвиза" с ЕС, необходим "прецедент".

"Сейчас задача в том, чтобы создать прецедент подписания хотя бы одного соглашения ACAA. Любого. Какое именно будет первым - не так важно", - сказал Кулеба.

Кулеба пояснил: введение режима "промбезвиза" означает, что сертификаты на непищевые товары, выданные в Украине, будут признаваться ЕС без дополнительных процедур, поэтому производителю не нужно будет тратить дополнительные деньги и время на прохождение экспертизы в Евросоюзе.

"Но для этого у Европы должно быть доверие к работе наших органов. И поэтому "промышленный безвиз" - это не менее сложная история, чем безвиз обычный. Евросоюзу будет очень сложно сделать эти шаги", - считает Кулеба.

"Я уже сейчас слышу, что в Брюсселе эта идея не вызывает однозначного восторга даже несмотря на то, что в заявлении последнего саммита Украина-ЕС четко написано, что мы идем к подписанию ACAA. Это на бумаге - а на практике я вижу определенный скептицизм", - добавил он.

В то же время вице-премьер предполагает, что выйти на подписание первого соглашения по ACAA "за год вполне возможно".

Соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может держать этот сертификат.