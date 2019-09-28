"Тревожная новость": Порошенко и Геращенко высказались об отставке Волкера

Новости Украины:"Европейская солидарность" поблагодарила Курта Волкера за годы плодотворной работы в Украине.

Лидер «Европейской солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал информацию американских СМИ об уходе с поста специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

По словам Порошенко в Facebook, это «очень тревожная новость», поскольку Курт Волкер внес большой вклад в укрепление партнерства Украины и США, а также поддерживал твердую позицию относительно противодействия российской агрессии.

Порошенко отметил, что в период работы Курта Волкера в Украине чувствовалась уверенная позиция США — как за мирное урегулирование на Донбассе, так и поддержка по пути реформ.

"Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинской властью", - обратился Порошенко к Волкеру. Пятый президент поблагодарил Волкера за плодотворное взаимодействие с украинской властью и веру в Украину.

Комментируя отставку Курта Волкера, сопредседатель «ЕС» Ирина Геращенко назвала такую новость «очень плохой», однако она также выразила Волкеру слова благодарности.

Геращенко отметила роль Волкера в поддержке семей заложников, решении проблем и вовлечении в проблемы Донбасса, напомнила о визитах спецпредставителя США на Донбасс и в Верховную Раду, а также отметила верность Волкера демократии и нормам международного права.

Ранее по сообщениям СМИ спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер подал в отставку.

Курт Волкер подал в отставку через день после обнародования отчета обличителя, где речь шла о сокрытии Белым домом содержания разговора между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины.