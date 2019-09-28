Скачать
Суббота, 28.09.2019
"Не хватит и двух годовых бюджетов": Криклий - о восстановлении Донбасса
"Не хватит и двух годовых бюджетов": Криклий - о восстановлении Донбасса
На выходных потеплеет, но не без дождей: прогноз синоптиков
На выходных потеплеет, но не без дождей: прогноз синоптиков
Английский топ-клуб могут исключить из Кубка лиги
Английский топ-клуб могут исключить из Кубка лиги
Мода 2019: стильные тенденции мужской одежды осень-зима (Фото)
Мода 2019: стильные тенденции мужской одежды осень-зима (Фото)

"Тревожная новость": Порошенко и Геращенко высказались об отставке Волкера

"Тревожная новость": Порошенко и Геращенко высказались об отставке Волкера
10:47 Сегодня Телеграф

Новости Украины:"Европейская солидарность" поблагодарила Курта Волкера за годы плодотворной работы в Украине.

Лидер «Европейской солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал информацию американских СМИ об уходе с поста специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

По словам Порошенко в Facebook, это «очень тревожная новость», поскольку Курт Волкер внес большой вклад в укрепление партнерства Украины и США, а также поддерживал твердую позицию относительно противодействия российской агрессии.

Порошенко отметил, что в период работы Курта Волкера в Украине чувствовалась уверенная позиция США — как за мирное урегулирование на Донбассе, так и поддержка по пути реформ.

"Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинской властью", - обратился Порошенко к Волкеру. Пятый президент поблагодарил Волкера за плодотворное взаимодействие с украинской властью и веру в Украину.

Комментируя отставку Курта Волкера, сопредседатель «ЕС» Ирина Геращенко назвала такую новость «очень плохой», однако она также выразила Волкеру слова благодарности.

Трамп обнародовал предвыборный ролик с Зеленским и Порошенко (Видео)

Геращенко отметила роль Волкера в поддержке семей заложников, решении проблем и вовлечении в проблемы Донбасса, напомнила о визитах спецпредставителя США на Донбасс и в Верховную Раду, а также отметила верность Волкера демократии и нормам международного права.

Ранее по сообщениям СМИ спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер подал в отставку.

Курт Волкер подал в отставку через день после обнародования отчета обличителя, где речь шла о сокрытии Белым домом содержания разговора между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Петр Порошенко, Курт Волкер, Европейская солидарность, Госдпе США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
02 Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады
03 Растаможивание "евроблях": на сколько пополнился Пенсионный фонд
04 Шахтер 4:0 Ворскла: события матча (Видео)
05 Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трасса Киев-Одесса станет автобаном: Украина получила €900 млн
Киев-Одесса станет автобаном: получено €900 млн
Главные события 27 сентября: Данилюк vs Коломойский и СНБО, Чернобыль, &quot;Государство в смартфоне&quot; и др.
Главные события 27 сентября: Данилюк vs Коломойский и СНБО
Учения &quot;Rapid Trident-2019&quot; завершились на Львовщине (Фото)
Учения "Rapid Trident-2019" завершились на Львовщине (Фото)
&quot;Грязный реализм&quot; Чарльза Буковски: что мы знаем о жизни американского литератора (Фото)
"Грязный реализм" Чарльза Буковски: что мы знаем о жизни американского литератора (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь