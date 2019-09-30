Кабинет Министров одобрил Программу действий Правительства

Новости Украины:На заседании Кабмина была одобрена Программа действий Правительства .

Сегодня на своем заседании Кабинет Министров Украины одобрил Программу действий Правительства и сделал ряд кадровых назначений.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, назначены:

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Метелеву Инну Дмитриевну - заместителем министра;

Свириденко Юлию Анатольевну – заместителем министра.

В Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Ставчук Ирину Ивановну – заместителем министра.

В Министерство развития громад и территорий

Чаплинского Юлиана Михайловича – заместителем министра по вопросам европейской интеграции.

Правительство также одобрило ряд увольнений:

В Министерстве энергетики и угольной промышленности

Бойко Наталью Андреевну – с должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции.

В Фонде государственного имущества

Асташева Евгения Викторовича – с должности заместителя председателя.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности

Немчинова Максима Александровича – с должности государственного секретаря.

В Государственной аудиторской службе Украины

Гаврилову Лидию Владимировну – с должности председателя.

Кабинет Министров принял пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря, об этом шла речь на совещании у Президента 2 сентября. Изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы.

Также одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, отвечающего международным стандартам.

Кроме этого, правительство одобрило проект закона о повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития. Изменения предусматривают усиление открытой конкуренции между проектами, которые подаются на финансирование за счет фонда только через прозрачные конкурсные процедуры после доказательства экономической или социальной эффективности.

Правительство начало работу над инструментами удешевление кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующее распоряжение Кабинет Министров принял на заседании.