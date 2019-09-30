Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Кабинет Министров одобрил Программу действий Правительства
Кабинет Министров одобрил Программу действий Правительства
В центре Киева мужчина взобрался на крышу и требует журналистов (Видео)
В центре Киева мужчина взобрался на крышу и требует журналистов (Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Лунный посевной календарь с 30 сентября по 6 октября 2019 года
Лунный посевной календарь с 30 сентября по 6 октября 2019 года

Кабинет Министров одобрил Программу действий Правительства

Кабинет Министров одобрил Программу действий Правительства
00:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:На заседании Кабмина была одобрена Программа действий Правительства .

Сегодня на своем заседании Кабинет Министров Украины одобрил Программу действий Правительства и сделал ряд кадровых назначений.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, назначены:

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства

  • Метелеву Инну Дмитриевну - заместителем министра;
  • Свириденко Юлию Анатольевну – заместителем министра.

В Министерство энергетики и защиты окружающей среды

  • Ставчук Ирину Ивановну – заместителем министра.

В Министерство развития громад и территорий

  • Чаплинского Юлиана Михайловича – заместителем министра по вопросам европейской интеграции.

Правительство также одобрило ряд увольнений:

В Министерстве энергетики и угольной промышленности

  • Бойко Наталью Андреевну – с должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции.

В Фонде государственного имущества

  • Асташева Евгения Викторовича – с должности заместителя председателя.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности

  • Немчинова Максима Александровича – с должности государственного секретаря.

В Государственной аудиторской службе Украины

  • Гаврилову Лидию Владимировну – с должности председателя.

Кабинет Министров принял пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря, об этом шла речь на совещании у Президента 2 сентября. Изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы.

Также одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, отвечающего международным стандартам.

Кабмин планирует проводить гривневые заимствования на внутреннем рынке

Кроме этого, правительство одобрило проект закона о повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития. Изменения предусматривают усиление открытой конкуренции между проектами, которые подаются на финансирование за счет фонда только через прозрачные конкурсные процедуры после доказательства экономической или социальной эффективности.

Правительство начало работу над инструментами удешевление кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующее распоряжение Кабинет Министров принял на заседании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Правительство, Кабмин, Заседание, Программа действий правительства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко лично проверил ремонтные работы на Борщаговском путепроводе (Фото)
02 Просто огромный: самый большой мотоцикл Leonhardt Gunbus 410 (Фото)
03 Гороскоп на завтра, 30 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Dodge Challenger обзавелся 34-дюймовыми колесами (Видео)
05 Ермак о скандале в США: Ситуация досталась сегодняшней власти в наследство
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На западе Африки на берег выбросило более 100 дельфинов
На западе Африки на берег выбросило более 100 дельфинов
В Симферополе произошло ДТП: авто упало в подземный переход
В Симферополе авто упало в подземный переход
Макс рассказал, когда Starship выйдет на околоземную орбиту
Макс рассказал, когда Starship выйдет на околоземную орбиту
Рош-Ха-Шана 2019: все, что Вы не знали о еврейском Новом годе
Рош-Ха-Шана 2019: все, что Вы не знали о еврейском Новом годе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь