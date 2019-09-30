Скачать
Понедельник, 30.09.2019
В "Слуге народа" обещают за повторение "кнопкодавства" лишать мандата
В "Слуге народа" обещают за повторение "кнопкодавства" лишать мандата
Жадан презентовал свой проект "роздІловІ" в Берлине (Видео)
Жадан презентовал свой проект "роздІловІ" в Берлине (Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Рецепт дня: пудинг с бананом и какао
Рецепт дня: пудинг с бананом и какао

В "Слуге народа" обещают за повторение "кнопкодавства" лишать мандата

В "Слуге народа" обещают за повторение "кнопкодавства" лишать мандата
05:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Виталий Безгин о случае "кнопкодавства": Это первый и последний раз.

Партия "Слуга народа" не будет лишать мандатов двух нардепов, которых поймали на голосовании в Верховной Раде за отсутствующих коллег. Депутаты отделались штрафами и извинениями.

Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин, передает «Обозреватель».

Депутат заверил, что в будущем его политсила намерена более жестко наказывать "кнопкодавов".

"То, что произошло – беда, это получило осуждение всеми представителями фракций. Внутри фракции мы решили, что это первый и последний случай, когда все остается таким образом. Люди извинились и свою зарплату переводят на благотворительность. Мы также вели разговор, что эти деньги должны быть направлены семьям погибших в тот день двух украинских героев. Но у нас есть внутреннее решение, что если такие случаи будут в дальнейшем, то человек должен все-таки сложить мандат", – заявил Безгин.

"На внутрифракционном обсуждении было принято именно такое решение, что на первый раз вот так, но любой другой прецедент подобного характера в дальнейшем будет караться максимально жестко", – добавил он.

Стефанчук: За "кнопкодавство" штраф

При этом народный депутат пожаловался на "атмосферу зала" в Верховной Раде. По его словам, "если, например, ты сидишь на своем месте, а коллеги напротив нет, реально руки тянутся нажать кнопку".

"Не знаю, может действительно энергетика зала. Это немного смешно, но оно так и есть... Я на себе почувствовал, что не знаю, как это объяснить", – добавил Безгин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Депутаты, Рада, Кнопкодавство, Виталий Безгин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко лично проверил ремонтные работы на Борщаговском путепроводе (Фото)
02 Просто огромный: самый большой мотоцикл Leonhardt Gunbus 410 (Фото)
03 Гороскоп на завтра, 30 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Главный раввин Киева раскритиковал Зеленского (Видео)
05 Ермак о скандале в США: Ситуация досталась сегодняшней власти в наследство
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Историк рассказал, возможен ли &quot;честный&quot; мир на Донбассе
Историк рассказал, возможен ли "честный" мир на Донбассе
В Симферополе произошло ДТП: авто упало в подземный переход
В Симферополе авто упало в подземный переход
В греческом лагере для беженцев произошел пожар
В греческом лагере для беженцев произошел пожар
Веские причины оставить сливочное масло в повседневном питании (Фото)
Веские причины оставить сливочное масло в повседневном питании (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь