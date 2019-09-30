Законопроект о добыче янтаря: Кабмин выполнил поручение Зеленского

Новости Украины:Кабмин одобрил законопроекты об упорядочении добычи янтаря в Украине.

Вчера, 29 сентября, Правительство Украины принял законопроект по упорядочению добычи янтаря.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

Отмечается, что изменениями предусматривается отмена процедур согласования разрешений на использование недр областными советами, а также продажа разрешений на открытых аукционах.

Как известно, 2 сентября Владимир Зеленский в ходе встречи с членами Кабмина, а также руководителями ВР, выдал поручение правительству разработать законопроекты о легализации добычи янтаря до 1 декабря 2019 года.

Также в ходе заседания было принято решение одобрить законопроект о игорном бизнесе.