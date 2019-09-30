Кабмин уволил главу Госаудитслужбы

Новости Украины:На заседании Кабмина 29 сентября, было принято решение уволить главу Госаудитслужбы Лидию Гаврилову.

Кабинет министров Украины уволил Лидию Гаврилову с поста главы Государственной аудиторской службы.

Правительственный портал сообщил что данный приказ был принят 29 сентября на заседании Кабмина. "Принято решение уволить в Государственной аудиторской службе Украины Гаврилову Лидию Владимировну с должности главы", - сказано в сообщении.

Кабмин назначил на пост главы Лидию Гаврилову главой Государственной аудиторской службы в декабре 2015, которую сформировали на базе упраздненной Государственной финансовой инспекции.

Напомним, Александр Данилюк добровольно решил уволиться с поста секретаря СНБО Украины.