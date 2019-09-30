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Кабмин уволил главу Госаудитслужбы

Кабмин уволил главу Госаудитслужбы
13:57 Сегодня Телеграф Фото: Твитер

Новости Украины:На заседании Кабмина 29 сентября, было принято решение уволить главу Госаудитслужбы Лидию Гаврилову.

Кабинет министров Украины уволил Лидию Гаврилову с поста главы Государственной аудиторской службы.

Правительственный портал сообщил что данный приказ был принят 29 сентября на заседании Кабмина. "Принято решение уволить в Государственной аудиторской службе Украины Гаврилову Лидию Владимировну с должности главы", - сказано в сообщении.

Кабмин назначил на пост главы Лидию Гаврилову главой Государственной аудиторской службы в декабре 2015, которую сформировали на базе упраздненной Государственной финансовой инспекции.

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Напомним, Александр Данилюк добровольно решил уволиться с поста секретаря СНБО Украины.

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Все по теме:

Кабмин, Александр Данилюк, Алексей Гончарук, Лидия Гаврилова, Госаудитслужба.
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