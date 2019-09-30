В ПАСЕ надеются на возвращение украинской делегации

Новости Украины:В ПАСЕ разочарованы решением Украины бойкотировать осеннюю сессию, однако ожидают делегацию Украины в ближайшем времени.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Морис Паскье выразила сожаление по поводу непредставления полномочий для работы на осенней сессии постоянной делегации Верховной Рады Украины.

Об этом она заявила в своем выступлении 30 сентября на открытии осенней сессии ПАСЕ, сообщает корреспондент в Страсбурге.

"Диалог и сотрудничество с украинской делегацией особенно важны для меня и для всех нас. Ведь Украина является страной-членом нашей организации. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В связи с этим я разочарована, что украинский парламент не представил полномочия своей новой делегации до открытия этой сессии", - заявила президент ПАСЕ.

Паскье выразила надежду, что Украина представит полномочия своей новой делегации в скором времени.

Вместе с тем она добавила, что Ассамблея должна продолжать работу вместе с российскими коллегами на основе открытого и честного диалога.

Как сообщалось, 30 сентября - 4 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Вновь образованная в Верховной Раде Украины 9-го созыва постоянная делегация в ПАСЕ не будет подавать заявку на утверждение своих полномочий, а следовательно, не будет участвовать в осенней сессии из-за безусловного возвращения российской делегации в Ассамблею.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сделала заявление, что отсутствие делегации на совете Европы протест против возвращения России.