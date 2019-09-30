На приговор Януковича подали шесть апелляций

Новости Украины:Защитники экс-президента Виктора Януковича просят Киевский апелляционный суд оправдать своего клиента.

На приговор Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича поданы шесть апелляционных жалоб.Сегодня коллегия судей Киевского апелляционного суда продолжила объявлять апелляционные жалобы адвокатов Януковича на приговор, вынесенный ему Оболонским райсудом Киева.

По словам одного из них Виталия Сердюка, всего в суд поданы шесть апелляционных жалоб. В частности, сегодня суд зачитывает жалобу адвоката Александра Горошинского. На прошлом заседании была зачитана жалоба адвоката Александра Байдика. Кроме того, также в суд поступили жалобы адвокатов Сердюка и Игоря Федоренко и также еще есть жалобы адвокатов Андрианы Фозекош и Богдана Биленко и апелляционная жалоба государственного защитника Януковича Юрия Рябовола. Сердюк добавил, что защитники Януковича просят в своих жалобах отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный.

Один из защитников - адвокат Байдык просит отменить приговор и отправить дело не новое рассмотрение в Оболонский райсуд. По словам Сердюка, адвокаты Януковича обжаловали как процессуальные нарушения, которые, по их мнению, допустил Оболонский суд Киева, так и приговор по существу. В частности, относительно процессуальных нарушений, Сердюк отметил, что с самого начала дело рассматривалось не полномочным судом. Он пояснил, что в ручном режиме была назначена коллегия судей Оболонского суда, в отношении которых были дисциплинарные производства и уголовные дела. А значит, они были “на крючке” у Генеральной прокуратуры и, соответственно, вынесли приговор, “который был нужен тогдашней власти”. Кроме того, адвокаты экс-президента считают, что допущен ряд других процессуальных нарушений, в том числе, Януковичу лично не были разъяснены права как обвиняемого. что кассается приговора Оболонского райсуда, то Сердюк считает, что на самом деле инкриминируемые Януковичу преступления следует адресовать прежней власти. “Основная задача, которую преследовала бывшая власть, это переписать историю, чтобы освободить себя от ответственности за незаконный захват власти, за расстрелы на Майдане, за сдачу Крыма. Именно для этого подыскали судей и дали им указание”, убежден адвокат.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не принимал участия в судебном процессе. После побега из Украины в феврале 2014 года он проживает в России. На приговор Януковичу адвокаты подали несколько апелляционных жалоб. 13 сентября Апелляционный суд Киева начал рассмотрение этих жалоб.

На заседании суда адвокаты внесли несколько ходатайств. В одном из них речь шла о том, что Янукович должен присутствовать на заседании в соответствии с международными соглашениями по реализации права на защиту. Еще в одном ходатайстве адвокаты просили суд пересмотреть ряд доказательств, в частности о якобы покушении на жизнь Януковича во время его поездки из Киева в Харьков 21-22 февраля 2014 года. Все ходатайства суд отклонил. После этого в заседании суда был объявлен перерыв, чтобы адвокаты Януковича посоветовались с ним. 26 сентября в "Урядовом курьере" была опубликована повестка Киевского апелляционного суда о вызове экс-президента Януковича на заседание 30 сентября. "Киевский апелляционный суд вызывает Вас в качестве обвиняемого на 11.00 30 сентября", - говорилось в повестке.