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Президент ПАСЕ о возвращении РФ: Нам необходимо работать рука об руку

Президент ПАСЕ о возвращении РФ: Нам необходимо работать рука об руку
14:34 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Президент ПАСЕ, комментируя возвращение российской делегации, заявила, что Совет Европы не место для геополитической борьбы.

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мари Паскье, комментируя возвращение делегации РФ, заявила, что Совет Европы не является местом для геополитической борьбы, а механизмом защиты прав всех участников этой международной организации.

Как передает корреспондент, об этом она сообщила на открытии осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

"Каждый раз, когда ценности демократии, прав человека и верховенства права оспариваются, мы должны реагировать и находить мужество занять четкую, незыблемую позицию, чтоб разоблачать недемократические наклонности и нарушения прав человека", - подчеркнула Паскье.

Президент ПАСЕ констатировала, что Ассамблея является площадкой для диалога и даже в условиях тяжелых кризисов, "дверь для диалога должна оставаться открытой".

"Когда мы живем под одной крышей, очень важно общаться, чтоб лучше друг друга понимать, слушать и обмениваться информацией, чтобы находить решения, которые лучше защищают граждан европейского континента", - добавила Паскье.

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"В отношении политической ситуации...очень важны диалог и сотрудничество. Мы оказались в беспрецедентной ситуации, но мы оказались "на высоте". Политический диалог укрепился между Ассамблеей и Комитетом министров, это позволило сохранить уникальный панъевропейский характер нашей организации", - считает она.

Президент ПАСЕ отметила, что должна прислушиваться к голосу критиков, "которые говорили о своем разочаровании, об утере доверия к Ассамблее".

"Я с этим не согласна, но я могу их понять, поэтому необходимо успокоить озабоченность, которые высказали некоторые из наших членов. Не нужно считать, что те решения, которые были в Хельсинки или в Страсбурге (которые привели к снятию санкций с РФ – ред.), как победа одного лагеря и поражение другого. Совет Европы не является местом геополитической борьбы, он является механизмом защиты прав 830 млн европейцев. Мы стремимся защитить их права и основополагающие свободы", - подчеркнула она.

В ПАСЕ надеются на возвращение украинской делегации

По словам президента ПАСЕ, то, что перед делегацией парламента РФ вновь открывается возможность работать в Ассамблее, будет использовано как возможность рассматривать не только то, что интересует, а и то, что беспокоит ПАСЕ.

"Мы будем откровенно говорить с нашими коллегами, и очень хорошо, что есть подвижки в этом направлении, в частности, произошло освобождение некоторых украинцев, которые были задержаны в РФ. Нам необходимо работать рука об руку для того, чтоб осуществлять в полной мере все пункты резолюций, которые недавно приняты", - резюмировала Паскье.

Напомним, Алексей Гончаренко заявил, что президентский комитет ПАСЕ проведет свою ближайшую консультацию в Киеве. 

 
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ПАСЕ, Россия, Совет Европы, Лилиан Мари Паскье.
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