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Комитет ВР рассмотрит законопроекты о столице

Комитет ВР рассмотрит законопроекты о столице
10:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во вторник 1 октября, комитет ВР рассмотрит законопроекты о столице Украины и предложения Владимира Зеленского к ветированному Избирательному кодексу.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения на заседании во вторник намерен рассмотреть предложения президента Украины Владимира Зеленского к ветированному им Избирательному кодексу и законопроекты о столице Украины.

Согласно повестке дня, обнародованной на сайте парламента, народные депутаты рассмотрят предложения президента Украины к проекту Избирательного кодекса (№0978).

Кроме того, комитет рассмотрит инициативы о внесении изменений в закон о столице Украины — городе-герое Киев (№2143, 2143-1, 2143-2) и проект новой редакции закона о столице (№2143-3).

Еще в повестке заседания - во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон о строительстве (№1052) и проект закона об усовершенствовании порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства (№1081).

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Члены комитета намерены обсудить создание в комитете рабочей группы по определению направлений реформирования сферы государственного архитектурно-строительного контроля.

Помимо этого, комитет поработает с проектом государственного бюджета Украины на 2020 год.

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Верховная Рада, Законопроект, Комитет ВР, Избирательный кодекс, Владимир Зеленский.
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