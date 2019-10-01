Новости Украины:Во вторник 1 октября, комитет ВР рассмотрит законопроекты о столице Украины и предложения Владимира Зеленского к ветированному Избирательному кодексу.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения на заседании во вторник намерен рассмотреть предложения президента Украины Владимира Зеленского к ветированному им Избирательному кодексу и законопроекты о столице Украины.

Согласно повестке дня, обнародованной на сайте парламента, народные депутаты рассмотрят предложения президента Украины к проекту Избирательного кодекса (№0978).

Кроме того, комитет рассмотрит инициативы о внесении изменений в закон о столице Украины — городе-герое Киев (№2143, 2143-1, 2143-2) и проект новой редакции закона о столице (№2143-3).

Еще в повестке заседания - во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон о строительстве (№1052) и проект закона об усовершенствовании порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства (№1081).

Члены комитета намерены обсудить создание в комитете рабочей группы по определению направлений реформирования сферы государственного архитектурно-строительного контроля.

Помимо этого, комитет поработает с проектом государственного бюджета Украины на 2020 год.