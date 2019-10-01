Безсмертный против имплементации "Формулы Штайнмайера"

Новости Украины:Безсмертный опубликовал текст готовящейся к принятию ТКГ о реализации "формулы Штайнмайера".

Экс-представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный опубликовал текст готовящейся к принятию ТКГ о реализации "формулы Штайнмайера".

Текст реализации был опубликован на его страничке в Facebook.

Отмечается, что Безсмерный выступает против реализации "формулы".

"Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания", - отметил Безсмертный.

Как известно, сегодня, 1 октября состоится заседание ТГК, на которой рассмотрят урегулирование ситуации в зоне ООС.