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Безсмертный против имплементации "Формулы Штайнмайера"

Безсмертный против имплементации "Формулы Штайнмайера"
10:23 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Безсмертный опубликовал текст готовящейся к принятию ТКГ о реализации "формулы Штайнмайера".

Экс-представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный опубликовал текст готовящейся к принятию ТКГ о реализации "формулы Штайнмайера".

Текст реализации был опубликован на его страничке в Facebook.

Отмечается, что Безсмерный выступает против реализации "формулы".

"Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания", - отметил Безсмертный.

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Как известно, сегодня, 1 октября состоится заседание ТГК, на которой рассмотрят урегулирование ситуации в зоне ООС.

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Все по теме:

Украина, Россия, Беларусь, РФ, Роман Безсмертный, Нормандский формат, "Нормандская четверка", Формула Штайнмайера, ТГК.
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