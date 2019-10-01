Тищенко пожаловался полиции на женщин (Видео)

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко во время митинга предпринимателей на Банковой пожаловался присутствующим полицейским, что участницы акции держали его за руку. Об этом говорится в сюжете RU:Винница.
"Вы можете меня не держать за руку? Чтобы меня не толкали? Вот одна женщина, вот вторая", – обратился к полиции Тищенко. При этом обе женщины, на которых указывал депутат, назвали свои фамилии и имена.
"Можно народного депутата, пока у нас еще есть право быть народными депутатами, не толкать меня в спину и не держать за руку", – продолжил "слуга народа".
На скандал сбежались правоохранители. "Можете с ними разобраться, кто они такие, что это за два человека. Выясните, что это за люди, которые держат меня за руки и толкают в спину», – заявил депутат. Вскоре Тищенко уже требовал удостоверение в полиции.