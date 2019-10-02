Шуфрич пришел в ВР с заклеенным ртом

Новости Украины:Скандальный нардеп Нестрор Шуфрич, явился на заседание ВР с заклеенным лентой ртом.

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич явился в Верховную Раду с заклеенным черной лентой ртом. Таким образом депутат, очевидно, выразил протест против решения Нацсовета об отказе в продлении лицензий пяти региональным компаниям, которые ретранслировал канал Виктора Медведчука "112 Украина". Фото с Шуфричем на своей странице в Facebook выложил фотограф Ян Доброносов.

"У каждого своя акция протеста", - подписал он снимок и добавил геотег - Верховная Рада.

26 сентября на заседании Нацсовета было принято решение об отказе в продлении действия лицензий на цифровое вещание пяти региональным компаниям: ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые ретранслировали "112 Украина".

Члены Нацсовета приняли решение единогласно. Руководство телеканала "112 Украина" назвало решение Нацсовета незаконным и заявило, что "телеканал "112 Украина", сайты 112.ua и 112.international продолжат свою работу", канал продолжает вещание и доступен для своих зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.