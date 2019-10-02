Скачать
Среда, 02.10.2019
"Формула Штайнмайера": у Кучмы привели полный текст письма к Сайдику (Фото)
"Формула Штайнмайера": у Кучмы привели полный текст письма к Сайдику (Фото)
Геращенко назвала встречу с Зеленским "недостаточной"
Геращенко назвала встречу с Зеленским "недостаточной"
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Очередной скандал из-за Меган: принц Гарри подал в суд на СМИ
Очередной скандал из-за Меган: принц Гарри подал в суд на СМИ

ВР принял закон касательно Нацсовета по телевидению

ВР принял закон касательно Нацсовета по телевидению
14:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Закон предполагает одновременное назначение членов Нацсовета на все вакантные должности.

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" относительно совершенствования процедуры увольнения и назначения членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания» (№2036).

За это решение проголосовали 266 народных депутатов Украины.

Председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что законом предполагается обеспечить непрерывность функционирования Нацсовета путем предоставления члену Нацсовета права исполнять обязанности до назначения нового члена и закрепляется обязательность одновременного назначения членов Нацсовета на все вакантные должности.

ВР усовершенствовала механизм получения лицензий для хозяйственной деятельности

Данным законом предусмотрено, что по истечении пяти лет полномочий члена Нацсовета его полномочия продолжаются до назначения нового члена за исключением случаев досрочного прекращения полномочий члена Нацсовета. Законом предусмотрено, что голосование в ВР о назначении членами Нацсовета происходит одновременно на все вакантные должности членов Нацсовета, которые должны назначаться ВР.

При этом отмечается, что вакантными должностями считаются все должности, где полномочия члена Нацсовета были прекращены постановлением ВР или чьи полномочия были досрочно прекращены на основаниях, предусмотренных законом. Законом определено, что в случае, если не были назначены на все вакантные должности члены Нацсовета, то вся процедура назначения проводится повторно, начиная с объявления конкурса профильным комитетом парламента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Александр Ткаченко, Нацсовет по телевидению.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
03 Названы лучшие напитки для здоровья печени
04 Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
05 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Офис президента: Зеленский примет Лукашенко в Житомире
Офис президента: Зеленский примет Лукашенко в Житомире
Шуфрич пришел в ВР с заклеенным ртом
Шуфрич пришел в ВР с заклеенным ртом
В Кремле заинтересовались &quot;формулой Штайнмайера&quot; и готовы к &quot;нормандской встрече&quot;
В Кремле готовы к "нормандской встрече"
Во имя спасения: животные мигрируют и меняются одновременно из-за изменения климата
Во имя спасения: животные мигрируют и меняются одновременно из-за изменения климата
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь