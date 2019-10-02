ВР принял закон касательно Нацсовета по телевидению

Новости Украины:Закон предполагает одновременное назначение членов Нацсовета на все вакантные должности.

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" относительно совершенствования процедуры увольнения и назначения членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания» (№2036).

За это решение проголосовали 266 народных депутатов Украины.

Председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что законом предполагается обеспечить непрерывность функционирования Нацсовета путем предоставления члену Нацсовета права исполнять обязанности до назначения нового члена и закрепляется обязательность одновременного назначения членов Нацсовета на все вакантные должности.

Данным законом предусмотрено, что по истечении пяти лет полномочий члена Нацсовета его полномочия продолжаются до назначения нового члена за исключением случаев досрочного прекращения полномочий члена Нацсовета. Законом предусмотрено, что голосование в ВР о назначении членами Нацсовета происходит одновременно на все вакантные должности членов Нацсовета, которые должны назначаться ВР.

При этом отмечается, что вакантными должностями считаются все должности, где полномочия члена Нацсовета были прекращены постановлением ВР или чьи полномочия были досрочно прекращены на основаниях, предусмотренных законом. Законом определено, что в случае, если не были назначены на все вакантные должности члены Нацсовета, то вся процедура назначения проводится повторно, начиная с объявления конкурса профильным комитетом парламента.