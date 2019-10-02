Офис президента: Зеленский примет Лукашенко в Житомире

Новости Украины:На Втором форуме регионов Украины президенты обсудят украинско-белорусские отношения.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко 4 октября примет участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который состоится в Житомире.

"Во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества. В рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси", - сообщает в среду пресс-служба президента.

В июле стало известно, что Лукашенко согласился на приглашение президента Украины участвовать в этом мероприятии.

Напомним, Беларусь снова призвала привлечь Соединенные Штаты Америки к урегулированию ситуации на востоке Украины.