Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины

По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинское общество устало от обещаний о проведении реформ и ожидает реальных изменений.
Об этом он заявил на заседании Комиссии по вопросам правовой реформы.
Он отметил, что недавно принятые Радой законопроекты перезапускают очень важные глобальные процессы в Украине. Теперь настало время более системных и глубоких шагов в законодательной сфере.
По словам Главы государства, Комиссия должна сосредоточиться на продолжении реформ Конституции Украины в части децентрализации.
Он назвал их конституционным фундаментом для децентрализации.
"Его отсутствие затрудняет реформу местного самоуправления", - считает Зеленский.
Ориентирами в этих вопросах, по мнению Зеленского, для нас должны быть местное самоуправление европейских стран.