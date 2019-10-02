Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения реформ в законодательной сфере.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинское общество устало от обещаний о проведении реформ и ожидает реальных изменений.

Об этом он заявил на заседании Комиссии по вопросам правовой реформы.

Он отметил, что недавно принятые Радой законопроекты перезапускают очень важные глобальные процессы в Украине. Теперь настало время более системных и глубоких шагов в законодательной сфере.

По словам Главы государства, Комиссия должна сосредоточиться на продолжении реформ Конституции Украины в части децентрализации.

Он назвал их конституционным фундаментом для децентрализации.

"Его отсутствие затрудняет реформу местного самоуправления", - считает Зеленский.

Ориентирами в этих вопросах, по мнению Зеленского, для нас должны быть местное самоуправление европейских стран.