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В Раде проголосовали за законопроект о Бюро финрасследований

В Раде проголосовали за законопроект о Бюро финрасследований
19:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о Бюро финрасследований.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о создании Бюро финансовых расследований (законопроект 1208-2).

Как передает корреспондент агентства, законопроект в первом чтении поддержали 270 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Согласно тексту законопроекта на сайте Верховной Рады, координировать работу БФР должен Кабинет министров через министра финансов, а сам орган должен состоять из центрального аппарата и территориальных управлений, зарегистрированных как отдельные юрлица.

Кабмин также устанавливает количество сотрудников органа на основании отчета руководителя Бюро, указано в законопроекте.

При этом документ не предусматривает ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, однако к БФР должны перейти полномочия по расследованию экономических преступлений, свидетельствует его текст.

К основной подследственности Бюро предлагается отнести уголовные правонарушения по 25 статьям Уголовного кодекса. Среди них - незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ст. 204), фиктивное предпринимательство (ст. 205), подделка документов, предоставляемых для проведения госрегистрации юрлица и ФЛП (ст. 205-1), нецелевое использование бюджетных средств (ст. 210), выдача нормативно-правовых актов, которые сокращают поступления в бюджет или увеличивают его расходы (ст. 211), уклонение от уплаты налогов (ст. 212), уклонение от уплаты ЕСВ и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование (ст. 212-1), доведение до банкротства (ст. 219), подделка негосударственных ценных бумаг (ст. 224), незаконное использование товарного знака, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара (ст. 229).

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К дополнительной подследственности органа предлагается отнести пять статей УК (ст. 192, 200, 216, 358, 366), а также досудебное расследование по статье 222 УК, если размер предмета преступления в 1,5 тыс. раз и больше превышает размер прожиточного минимума для работоспособных лиц).

Законопроект предусматривает функции оперативно-разыскной деятельности за органом, но физическая защита обеспечивается органами Нацполиции.

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Верховная Рада, Законопроект.
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