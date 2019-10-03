Трамп объяснил, почему приостанавливал предоставление Украине финансовой помощи

Новости Украины:Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что приостанавливал предоставление Украине средств из-за коррупции.

Об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистьо, сообщается на сайте Белого дома.

В частности, президент США заявил, что до избрания Владимира Зеленского на пост президента Украина стала известна из-за глубокой коррупции.

”Большей, чем в любой другой стране мира. По сути, они оценивались как одна из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована”, - подчеркнул Трамп.

При этом президент США добавил, что европейские страны должны предоставлять Украине больше помощи.

Как сообщалось, летом американское издание Politico писало, что Трамп поручил своей команде по вопросам нацбезопасности пересмотреть программу по финансированию поддержки сферы безопасности Украины. Из-за пересмотра программы была приостановлена возможность использования предусмотренных в бюджете США 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

12 сентября в Госдепе США заявили, что согласились выделить Украине задержанную помощь.

”Государственный департамент США разрешил выделить помощь в сфере безопасности для Украины в размере 141,5 млн долларов, в том числе средства на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов из Департамента обороны, которые были противоречиво задержаны администрацией Трампа, похоже, тоже определены для одобрения”, - сообщало издание Defense News.

19 сентября Палата представителей США приняла законодательный акт, который позволит предоставить Украине 250 млн долларов на военную помощь, которая была приостановлена Белым домом. Закон позволит продлить еще на один год финансирование ”Инициативы содействия безопасности Украины”, срок которого истек после 30 сентября.