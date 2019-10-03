Скачать
Четверг, 03.10.2019
Главные события 2 октября: "формула Штайнмайера" и "окончательное предложение" по Brexit
Главные события 2 октября: "формула Штайнмайера" и "окончательное предложение" по Brexit
Заседание Верховной Рады 3 октября: повестка дня
Заседание Верховной Рады 3 октября: повестка дня
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Приметы и обряды на 3 октября - День Астафия
Приметы и обряды на 3 октября - День Астафия

Джулиани встретился с Манафортом: что ищет адвокат Трампа

Джулиани встретился с Манафортом: что ищет адвокат Трампа
10:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Джулиани хочет найти доказательчтва "вмешательства Украины" в выборы президента США.

Личный адвокат президента США Руди Джулиани в течение последних месяцев несколько раз контактировал с заключенным экс-главой президентской кампании Дональда Трампа Полом Манафортом через адвоката в федеральной тюрьме.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Washington Post.

"Джулиани связался с Манафортом для получения информации о теории Джулиани, что Украина поддерживала Хиллари Клинтон в ее неудачной президентской гонке 2016 года против президента Трампа", - говорится в публикации.

Джулиани считает, что Украина вмешивалась в президентские выборы 2016 года с помощью временного сотрудника Демократической партии. Кроме того, в своей теории адвокат Трампа заявляет, что материалы о Манафорта были поддельные и опубликованы, чтобы стимулировать начало расследования против него в США.

Джулиани о сыне Байдена: Там не было никакого расследования

Издание The Hill обратилось к адвокату Джулиани за комментариями относительно данной информации.

Как сообщал Укринформ, Пол Манафорт стал субъектом расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США. Во время следствия были выявлены нарушения закона со стороны Манафорта, в частности финансовые махинации, уклонение от уплаты налогов, скрытая лоббистская деятельность, давление на других свидетелей и тому подобное.

13 марта Суд округа Колумбия вынес приговор Манафорту в виде заключения на срок 43 месяца - в дополнение к 47 месяцам, к которым его приговорил ранее окружной суд штата Вирджиния.

В апреле Манафорта перевели в тюрьму строгого режима в американском штате Пенсильвания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Дональд Трамп, Рудольф Джулиани, Пол Манафорт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
02 Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"
04 "Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому
05 Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кто сменит Разумкова: в &quot;Слуге народа&quot; назвали &quot;наиболее вероятную&quot; кандидатуру
Кто сменит Разумкова: в "Слуге народа" назвали "наиболее вероятную" кандидатуру
Трамп: Было бы замечательно наладить отношения с Россией, и мы будем делать это
Трамп: Было бы замечательно наладить отношения с Россией
Заметно похолодает: прогноз погоды на 3-4 октября
Заметно похолодает: прогноз погоды на 3-4 октября
WYN WALLET 2.0: сверхтонкий кошелек из углеродного волокна за $22
WYN WALLET 2.0: сверхтонкий кошелек из углеродного волокна за $22
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь