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"Без борьбы победы не бывает": Кличко будет участвовать в выборах мэра Киева

"Без борьбы победы не бывает": Кличко будет участвовать в выборах мэра Киева
10:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Виталий Кличко будет участвовать в выборах мэра Киева, даже если Верховная Рада примет провластный законопроект, предусматривающий назначение председателя КГГА президентом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет участвовать в выборах Киевского городского головы, даже если Верховная Рада примет провластный законопроект о столице № 2143-3, который предусматривает назначение председателя КГГА президентом. Об этом он сказал на брифинге.

”Мое решение не изменилось. Я хочу жить в европейской стране. И я лучше, чем кто другой, знаю, что без борьбы победы не бывает. И поэтому я буду бороться. Бороться, чтобы Киев был европейским городом, чтобы европейские ключевые принципы были в нашем городе, в нашей стране. Однозначно буду бороться. И многие проекты, которые уже начал, нужно ввести в реализацию, от которых зависит привлекательность столицы, комфортная жизнь в городе. И это является ключевой мотивацией в том, что я буду участвовать в предстоящих выборах”, - подчеркнул Кличко.

По его словам, в Киеве должны быть европейские стандарты жизни.

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На вопрос, как он оценивает свою работу на посту мэра, Кличко ответил: ”Многие вещи, которые удалось воплотить, но еще осталось очень много вызовов, которые на сегодняшний день находятся в процессе реализации. Это и строительство мостов и восстановление территорий зеленых зон, восстановление транспортной инфраструктуры ... Но нам еще нужно очень много сделать, чтобы вывести Киев на европейский уровень”.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде зарегистрированы четыре законопроекта о столице.

Два из них поданы от разных групп членов фракции ”Слуга народа”: № 2143 от 13 сентября и № 2143-3 от 24 сентября. Также зарегистрирован проект закона о столице № 2143-1 от 19 сентября, разработанный при участии представителей команды мэра Киева Виталия Кличко. Еще один зарегистрировали 24 сентября четверо членов фракции ”Голос” - № 2143-2.

21 сентября в Киеве народные депутаты от ”Слуги народа” Александр Ткаченко и Дмитрий Гурин презентовали проект закона ”О Киеве - столице Украины” № 2143-3. По словам Гурина, проектом предлагается разделить должности председателя КГГА и Киевского городского головы. Также предусмотрено, что Киевсовет будет возглавлять не мэр, как сейчас, а избранный депутатами Киевсовета один из депутатов. Кроме того, выборы в городской совет будут проводиться на пропорциональной системе по открытым спискам. ”Киевский городской голова возглавляет исполком. Председатель КГГА, назначаемый президентом, будет представлять интересы государства в Киеве”, - сказал Гурин.

1 октября Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу проект закона №2143-3 ”О Киеве - столице Украины”.

В то же время проекты №№ 2143, 2143-1 и 2143-2 по результатам рассмотрения в первом чтении комитет рекомендовал отклонить. Сегодня, 3 октября, Верховная Рада в первом чтении рассмотрит все четыре законопроекта.

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Виталий Кличко, Киев, Мэр Киева, Выборы мэра Киева.
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