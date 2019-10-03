Скачать
Четверг, 03.10.2019
В Совете Европы обеспокоены проектом судебной реформы в Украине
В Совете Европы обеспокоены проектом судебной реформы в Украине
В Нафтогазе ответили на предложение Путина по газу
В Нафтогазе ответили на предложение Путина по газу
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины
Лучший в мире босс: почему Кейт Миддлтон лучше справляется с прислугой, чем Меган Маркл
Кейт Миддлтон лучше справляется с прислугой, чем Меган Маркл

Возглавит или не возглавит: Ткаченко отмалчивается по поводу назначения в КГГА

Возглавит или не возглавит: Ткаченко отмалчивается по поводу назначения в КГГА
13:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Народный депутат Александр Ткаченко отказывается комментировать слухи о возможности возглавления им КГГА.

На вопрос журналистов о разговорах, что именно его кандидатура после принятия закона о городе Киев - столице Украины будет предложена на должность председателя Киевской горгосадминистрации, Ткаченко сказал: "Я читаю пророков только в книгах".
На вопрос, готов ли он возглавить КГГА, Ткаченко ответил: "Я привык переживать события по мере их поступления".
Комментируя принятие в первом чтении законопроекта о столице, Ткаченко заявил, что "закон, о котором говорили большевики", "наконец сделали новые депутаты, которые не сидели в Раде, и дали толчок для широкой общественной дискуссии, чтобы в городе возобновилось нормальное европейское самоуправление". Отвечая на вопрос по поводу идеи нынешнего мэра Киева Виталия Кличко о направлении закона на экспертизу Венецианской комиссии, Ткаченко сказал: "Это какая-то легенда в голове у господина Кличко", а "этот закон не нуждается в одобрении Венецианской комиссии".
По словам Ткаченко, законопроект нарабатывался вместе с экспертами Совета Европы, Еврокомиссии и других западных партнеров.
Ткаченко отметил, что "мы готовы". 

Верховная Рада одобрила в первом чтении закон о столице

Сегодня, 3 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о городе Киев - столице Украины (№2143-3).

Законопроектом группы депутатов от "Слуги народа" предлагается установить, что Киев как столица Украины является политическим и административным центром государства; местоположением Верховной Рады Украины, президента Украины, Кабинета министров Украины, отдельных центральных органов исполнительной власти, других органов государственной власти.
Систему административно-территориального устройства Киева составляют 10 районов в городе Киеве.
Устанавливается, что местное самоуправление в Киеве осуществляется территориальными громадами города и районов в городе Киеве как непосредственно, так и через органы местного самоуправления.
Система местного самоуправления в городе Киев включает: территориальную громаду города Киева; Киевского городского голову; Киевский городской совет; Киевский магистрат; территориальные громады районов в городе Киеве; районные в городе Киеве советы; районные в городе Киеве администрации; органы самоорганизации населения.
Киевский городской голова является главным должностным лицом территориальной громады города Киева. Он возглавляет исполнительный орган Киевского городского совета - Киевский магистрат и председательствует на заседаниях Киевского городского совета.
Во исполнение своих полномочий председатель Киевской городской государственной администрации издает приказы, распоряжения, предписания и протесты. Он может осуществить проверку актов органов местного самоуправления города Киева, кроме индивидуальных актов, на предмет их соответствия Конституции и (или) законам Украины.
Законопроектом в законе "О местных выборах" устанавливается, что общий состав (количество депутатов) Киевского городского совета составляет 80 депутатов (сейчас - 120). Общий состав районного в городе Киеве совета составляет 20 депутатов.
Закон дополняется разделом "Проведение местных выборов в городе Киеве". В разделе, в частности, предусмотрено, что выборы депутатов Киевсовета проводятся по пропорциональной избирательной системе в многомандатных избирательных округах. Выборы проходят по открытым избирательным спискам городских организаций политических партий способом, который дает право избирателю определять приоритетность позиции кандидата в списке партии, за которую он голосует.

В Верховной Раде хотят провести круглый стол по вопросу рынка земли

Выборы Киевского городского головы проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства в едином одномандатном избирательном округе, который совпадает с территорией города Киева.

Выборы депутатов районных в городе Киеве советов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, на которые делится территория района в городе Киеве. Территория города Киева делится на 10 многомандатных избирательных округов.
Право на участие в распределении депутатских мандатов приобретают кандидаты в депутаты, включенные в избирательные списки городских организаций партий, получивших 5 и более процентов голосов избирателей по отношению к суммарному количеству голосов избирателей, поданных за кандидатов в депутаты.
Участие в выборах в Киевский городской совет в порядке самовыдвижения кандидатов не допускается. Городской центр политической партии может выдвинуть кандидатом на выборную должность как члена политической партии, так и внепартийное лицо.

Избиратель голосует за список политической партии и за конкретного кандидата от этой партии в своем избирательном округе.
Выборы городского головы проходят в одномандатном избирательном округе. Победителем выборов Киевского городского головы признается кандидат, набравший более 50% голосов от общего количества избирателей, принявших участие в голосовании в день выборов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Киев, КГГА, Александр Ткаченко, "Слуга народа".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
02 Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
04 "Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому
05 Что носить осенью 2019: гардероб, который поможет создать идеальный образ (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора
Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина
&quot;Без борьбы победы не бывает&quot;: Кличко будет участвовать в выборах мэра Киева
Кличко будет участвовать в выборах мэра Киева
Заметно похолодает: прогноз погоды на 3-4 октября
Заметно похолодает: прогноз погоды на 3-4 октября
Хуже вулканов: человечество выбрасывает в атмосферу углерод в больших объемах
Хуже вулканов: человечество выбрасывает в атмосферу углерод в больших объемах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь