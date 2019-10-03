Возглавит или не возглавит: Ткаченко отмалчивается по поводу назначения в КГГА

Новости Украины:Народный депутат Александр Ткаченко отказывается комментировать слухи о возможности возглавления им КГГА.

На вопрос журналистов о разговорах, что именно его кандидатура после принятия закона о городе Киев - столице Украины будет предложена на должность председателя Киевской горгосадминистрации, Ткаченко сказал: "Я читаю пророков только в книгах".

На вопрос, готов ли он возглавить КГГА, Ткаченко ответил: "Я привык переживать события по мере их поступления".

Комментируя принятие в первом чтении законопроекта о столице, Ткаченко заявил, что "закон, о котором говорили большевики", "наконец сделали новые депутаты, которые не сидели в Раде, и дали толчок для широкой общественной дискуссии, чтобы в городе возобновилось нормальное европейское самоуправление". Отвечая на вопрос по поводу идеи нынешнего мэра Киева Виталия Кличко о направлении закона на экспертизу Венецианской комиссии, Ткаченко сказал: "Это какая-то легенда в голове у господина Кличко", а "этот закон не нуждается в одобрении Венецианской комиссии".

По словам Ткаченко, законопроект нарабатывался вместе с экспертами Совета Европы, Еврокомиссии и других западных партнеров.

Ткаченко отметил, что "мы готовы".

Сегодня, 3 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о городе Киев - столице Украины (№2143-3).

Законопроектом группы депутатов от "Слуги народа" предлагается установить, что Киев как столица Украины является политическим и административным центром государства; местоположением Верховной Рады Украины, президента Украины, Кабинета министров Украины, отдельных центральных органов исполнительной власти, других органов государственной власти.

Систему административно-территориального устройства Киева составляют 10 районов в городе Киеве.

Устанавливается, что местное самоуправление в Киеве осуществляется территориальными громадами города и районов в городе Киеве как непосредственно, так и через органы местного самоуправления.

Система местного самоуправления в городе Киев включает: территориальную громаду города Киева; Киевского городского голову; Киевский городской совет; Киевский магистрат; территориальные громады районов в городе Киеве; районные в городе Киеве советы; районные в городе Киеве администрации; органы самоорганизации населения.

Киевский городской голова является главным должностным лицом территориальной громады города Киева. Он возглавляет исполнительный орган Киевского городского совета - Киевский магистрат и председательствует на заседаниях Киевского городского совета.

Во исполнение своих полномочий председатель Киевской городской государственной администрации издает приказы, распоряжения, предписания и протесты. Он может осуществить проверку актов органов местного самоуправления города Киева, кроме индивидуальных актов, на предмет их соответствия Конституции и (или) законам Украины.

Законопроектом в законе "О местных выборах" устанавливается, что общий состав (количество депутатов) Киевского городского совета составляет 80 депутатов (сейчас - 120). Общий состав районного в городе Киеве совета составляет 20 депутатов.

Закон дополняется разделом "Проведение местных выборов в городе Киеве". В разделе, в частности, предусмотрено, что выборы депутатов Киевсовета проводятся по пропорциональной избирательной системе в многомандатных избирательных округах. Выборы проходят по открытым избирательным спискам городских организаций политических партий способом, который дает право избирателю определять приоритетность позиции кандидата в списке партии, за которую он голосует.

Выборы Киевского городского головы проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства в едином одномандатном избирательном округе, который совпадает с территорией города Киева.

Выборы депутатов районных в городе Киеве советов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, на которые делится территория района в городе Киеве. Территория города Киева делится на 10 многомандатных избирательных округов.

Право на участие в распределении депутатских мандатов приобретают кандидаты в депутаты, включенные в избирательные списки городских организаций партий, получивших 5 и более процентов голосов избирателей по отношению к суммарному количеству голосов избирателей, поданных за кандидатов в депутаты.

Участие в выборах в Киевский городской совет в порядке самовыдвижения кандидатов не допускается. Городской центр политической партии может выдвинуть кандидатом на выборную должность как члена политической партии, так и внепартийное лицо.

Избиратель голосует за список политической партии и за конкретного кандидата от этой партии в своем избирательном округе.

Выборы городского головы проходят в одномандатном избирательном округе. Победителем выборов Киевского городского головы признается кандидат, набравший более 50% голосов от общего количества избирателей, принявших участие в голосовании в день выборов.