ВР приняла закон позволяющий упростить аренду коммунального имущества

Новости Украины:Закон предоставляет возможность проводить аукцион по аренде имущества в системе "Prozorro.Продажи".

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон, который упрощает и сокращает процедуру аренды государственного и коммунального имущества, а также предоставляет возможность проведения аукционов по аренде имущества в системе "Prozorro.Продажи".

За принятие законопроекта №1055-1 "Об аренде государственного и коммунального имущества" проголосовали 263 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Алексей Мовчан, закон предлагает возможность аукционов по аренде государственного и коммунального имущества в системе "Prozorro.Продажи".

"Система "Prozorro.Продажи" уже показала свою эффективность на продаже государственного и коммунального имущества в малой приватизации и заработала больше 20 млрд грн. Система функционирует по принципу: все видят всё, и теперь общественность может наблюдать за аукционами. У нас есть проблема - "аренда за 1 гривню", и этот закон решает ее, постепенно выводя из тени такие активы и создавая бизнесу условия конкурентной борьбы за имущество", - сказал он.

При этом, согласно пояснительной записке к законопроекту, закон предусматривает создание двух Перечней - "Перечень первого типа" (Перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) или "Перечень второго типа" (Перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

Также отмечается, что аукцион должен проводится при наличии заявок на участие в аукционе не менее чем от двух участников и считается состоявшимся в случае осуществления на аукционе не менее одного шага аукциона.

"Для участия в аукционе потенциальный арендатор подает заявку на участие в аукционе путем заполнения электронной формы в электронной торговой системе, установленной администратором. В то же время, порядок подачи заявок на участие в аукционе устанавливается Кабинетом министров Украины", - говорится в документе.

Система Prozorro была распространена в Украине на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тыс. грн и услуг - более 1,5 млн грн. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.

Система реализации госимущества "Prozorro.Продажи" начала работу в пилотном режиме в ноябре 2016 года. В апреле 2018 года Министерство экономического развития и торговли создало государственное предприятие по продаже госимущества "Прозорро.Продажи", оформив таким образом пилотный проект "Prozorro.Продажи".