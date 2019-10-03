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Пристайко поблагодарил Германию за поддержку Украины

Пристайко поблагодарил Германию за поддержку Украины
16:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Пристайко поздравил Германию с Днем германского единства и поблагодарил за поддержку.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в День германского единства поблагодарил Германию за долговременную поддержку Украины. Об этом Пристайко сообщил в Twitter.

"По случаю Дня германского единства я хочу поздравить наших немецких друзей с этим знаменательным праздником, который стал символом свободы и человеческого достоинства. Благодарю вас за вашу длительную поддержку Украины Поздравляем с Днем единения Германии!" - написал Пристайко.

Как известно, в Германии сегодня торжественно отмечают 29-ю годовщину объединения Германской Демократической Республики (Восточная Германия) и Федеративной Республики Германия (Западная Германия), которое состоялось 3 октября 1990 года.

Будут ли на вечернем заседании Рады Пристайко и Хомчак: ответ Разумкова

Как сообщалось ранее, Совет Европы обеспокоен возможным принятием Верховной Радой законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления. 

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Германия, МИД, Вадим Пристайко.
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