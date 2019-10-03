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ВР проведет слушания на тему прожиточному минимуму: дата

ВР проведет слушания на тему прожиточному минимуму: дата
18:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Парламентские слушания пройдет 18 декабря, за постановления проголосовали 338 депутатов.

Верховная Рада проведет парламентские слушания о проблемах формирования прожиточного минимума в Украине 18 декабря.

Об этом говорится в постановлении, за которое проголосовали 338 депутатов.

Как написала глава комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова в Facebook, ситуация с установлением прожиточного минимума свидетельствует о наличии целого ряда проблем.

“Сейчас подходящее время для вынесения вопроса о проблемах формирования прожиточного минимума на общегосударственный уровень обсуждения - парламентские слушания”, - отметила она.

В частности, по ее словам, для расчета минимума Кабинет министров использует устаревшую советскую методологию, которую нужно усовершенствовать.

Как написала Третьякова, 18 декабря Верховная Рада должна рассмотреть вопросы о соответствии утвержденного минимума реальной стоимости продуктовой корзины, об использовании минимума в качестве инструмента государственной политики для социальной защиты граждан, а также то, придерживается ли Украина ратифицированных конвенций Международной организации труда при формировании прожиточного минимума.

Кабинет министров предлагает в 2020 году увеличить прожиточный минимум на одного человека в расчете на один месяц до 2118 грн с 1 июля и до 2189 грн – с 1 декабря.

На сегодня прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 2007 грн, для нетрудоспособных - 1564 грн.

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что прожиточный минимум нужно увеличить минимум в два раза. По его словам, для установления минимума на уровне 4 тыс. грн украинская экономика должна вырасти хотя бы на треть.

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Верховная Рада, Украина, Прожиточный минимум, Алексей Гончарук.
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