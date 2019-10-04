Нардеп "Слуги народа" о референдуме о выборах в ОРДЛО: Нужно быть осторожными с тем, что мы обещаем

Новости Украины:Референдум по вопросу выборов на территории ОРДЛО - это угроза миру, считает нардеп от "Слуги народа".

Проведение всеукраинского референдума в том числе, и по вопросам проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, может поставить под угрозу мир, считает глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, нардеп (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко.

"Когда мы договоримся с РФ, если мы договоримся с РФ, а президент Украины сказал какие его "красные линии", наверное, проводить референдум тогда - это ставить под угрозу мир, возможность договориться. Нужно быть осторожными с тем, что мы обещаем", - сказал Яременко в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, отвечая лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о необходимости вынести на всеукраинский референдум законопроекты об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской обл, а также законопроекты о местных выборах на территориях ОРДЛО.

При этом Яременко подчеркнул необходимость открытости с обществом.

"Открытость должна быть, общество должно понимать что происходит - это абсолютная норма, но обещать то, что может быть даже опасно я бы не торопился", - резюмировал нардеп.