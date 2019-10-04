Зеленский о разговоре с Лукашенко: Мы прекрасно понимаем друг друга

Новости Украины:Зеленский рассказал об "откровенном и содержательном" разговоре с президентом Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский признателен президенту Беларуси Александру Лукашенко за то, что украинско-белорусская граница является границей мира и сотрудничества.

"Я лично благодарен президенту Лукашенко, что в условиях российской агрессии против нашего государства украинско-белорусская граница остается границей мира и безопасности", - сказал Зеленский, выступая в пятницу в Житомире на форуме регионов Украины и Беларуси.

Зеленский также считает, что в разговоре с Лукашенко нет закрытых тем.

"Я рад, что наш разговор (с Лукашенко – Ред.) был откровенным и очень содержательным. Это еще раз подтверждает, что мы прекрасно понимаем друг друга и между нами нет никаких закрытых тем", - сказал Зеленский, выступая в пятницу в Житомире на форуме регионов Украины и Беларуси.

Напомним, на Втором форуме регионов Украины президенты обсудят украинско-белорусские отношения.