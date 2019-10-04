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"Слуга народа" зарегистрирует в Раде законопроект о проведении обысков у нардепов

"Слуга народа" зарегистрирует в Раде законопроект о проведении обысков у нардепов
15:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В Раду в течение дня будет внесен законопроект о проведении обысков и задержаний нардепов.

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" намерены зарегистрировать законопроект, касающийся возможности проведения розыскных действий в отношении народных депутатов и их задержаний, заявляет глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ("Слуга народа").

"Мы сегодня регистрируем законопроект, в котором вынесены нормы, касающиеся реализации возможности обысков, проведение негласных следственных розыскных действий и задержаний народных депутатов", - сообщил Монастырский журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу.

По его словам, речь идет о том, что согласовывать соответствующие ходатайства о проведении обысков, следственных действий в отношении нардепов должен генеральный прокурор, а решение принимать судья апелляционного суда.

"Это законная позиция, поскольку отменена ч.2 ст.80 Конституции о депутатской неприкосновенности и с первого января 2020 года у Верховной Рады не будет права давать согласие или несогласие на задержание, обыск и открытие уголовного производства в отношении народных депутатов", - сказал парламентарий.

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Монастырский также отметил, что авторы законопроекта предлагают внести соответствующие изменения и в регламент Верховной Рады.

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Все по теме:

Верховная Рада, Нардепы, "Слуга народа", Обыски, Денис Монастырский.
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