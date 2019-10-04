ГБР объявило Пашинскому о подозрении нападении на человека

Новости Украины:ГБР подозревает Пашинского в нанесении тяжелого телесного повреждения, которое он совершил в 2016 году.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований объявили подозрение народному депутату V, VI, VII и VIII созывов Сергею Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Как сообщает пресс-служба ГБР, досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между Пашинским и гражданином.

"Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома тазовой кости левой ноги", - говорится в сообщении.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжелыми.

Решается вопрос об избрании Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ГБР добавили, что правонарушение квалифицировано по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент нанесения, или повлекшее потерю любого органа или его функций, увечье половых органов, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, сопряженное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое уродство лица). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

31 декабря 2016 года в Киевской области возник инцидент между Пашинским и жителем Васильковского района Вячеславом Химикусом, в ходе которого Пашинский применил огнестрельное оружие.

Тогдашний прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов сообщил, что Пашинский с женой ехали на "Мерседесе" мимо микроавтобуса "Фольксваген", который стоял на неосвещенной дороге. "Мерседес" его объезжал. "Было сделано замечание о том, что не включены габаритные огни и нет знака аварийной остановки. Во время этих замечаний возникла перепалка, потом возникла ситуация, при которой нардеп применил огнестрельное оружие "Глок 19", - отметил Чибисов.

В свою очередь Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждает, что тот нарушал правила обращения с оружием, и пуля случайно попала в ногу, а не в туловище.