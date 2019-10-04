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Украина и Беларусь: Зеленский назвал приоритеты сотрудничества

Украина и Беларусь: Зеленский назвал приоритеты сотрудничества
15:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Владимир Зеленский об этом заявил на совместной конференции с Лукашенко.

Сотрудничество в топливно-энергетической сфере, инфраструктурные и транспортные проекты и взаимодействие в аграрном комплексе являются ключевыми приоритетами торгово-экономических отношений между Украиной и Беларусью.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заключительной части Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь в Житомире.

"Приоритетом в наших торгово-экономических отношениях является, прежде всего, сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные и транспортные проекты, промышленная и производственная кооперация, а также взаимодействие в аграрно-промышленном комплексе", - сказал Зеленский.

Он добавил, что, кроме того, Украина и Беларусь имеют большой потенциал для взаимной модернизации предприятий, совместного выхода на рынки других стран и участия в многосторонних проектах.

"Верю, что этому будут способствовать и масштабные изменения в Украине, которые положительно оценивает бизнес-среда, кредиторы и инвесторы", - отметил глава государства.

Он пригласил белорусских инвесторов к активному сотрудничеству с Украиной и выразил надежду на увеличение товарооборота между странами с 5 млрд долларов США до 6-8 млрд. долларов.

По его словам, эта задача поставлена совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, украинская часть которой будет обновлена в ближайшее время.

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Как сообщал Укринформ, 3 октября в Житомире начался двухдневный Второй форум регионов Украины и Беларуси.

В пятницу, 4 октября, пленарное заседание форума прошло с участием Президентов Украины и Беларуси Владимира Зеленского и Александра Лукашенко

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Украина, США, Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский.
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