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Пятница, 04.10.2019
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"Это не нормально": Гончарук выступил против "турборежима" Рады

"Это не нормально": Гончарук выступил против "турборежима" Рады
16:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Гончарук считает, что "турборежим" – это не нормально, а Рада и Кабмин должны быть предсказуемыми для общества и бизнеса.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что Верховная Рада и Кабинет министров должны быть предсказуемыми для общества и бизнеса.

"Хочу вас поблагодарить за нашу совместную работу. С каждым днем я вижу, что эта работа стает более эффективной. Мы нарабатываем личные контакты. Но есть одно обстоятельство, которое, по моему мнению, должно уходить постепенно в прошлое – этот так называемый режим форсирования, вы его называете "турборежим". Это не нормально", - сказал он с трибуны Верховной Рады в пятницу, представляя программу деятельности правительства.

Премьер отметил, что законы должны были приниматься очень быстро и поблагодарил за это Раду.

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В то же время, он подчеркнул, что в будущем должна быть построена системная работа для того, "чтобы показать пример, что и правительство и парламент могут быть предсказуемыми для общества и бизнеса".

Гончарук заявил, что основой для такой работы может стать программа деятельности правительства.

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Верховная Рада, Кабмин, Алексей Гончарук, Турборежим.
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