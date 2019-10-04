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Пятница, 04.10.2019
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ФЛП, рейдеры, вода: в Раде множатся межфракционные объединения

ФЛП, рейдеры, вода: в Раде множатся межфракционные объединения
17:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ВР создано еще четыре межфракционных депутатских объединения.

В Верховной Раде создано еще четыре межфракционных депутатских объединения.

Первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук на заседании парламента сказал: "С большим удовольствием объявляю, что у нас множатся межфракционные депутатские объединения" и сообщил о создании межфракционного депутатского объединения "За ФЛПов (физическое лицо-предприниматель, - ред.)". После этого объявления депутаты начали смеяться, а Стефанчук отметил, что он "теперь за ФЛПов спокоен".

Сопредседателями этого объединения стали народные депутаты Роман Грищук (фракция "Слуга народа") и Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа").

Также Стефанчук объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Антирейдерская коалиция", которое возглавил Александр Качура (фракция "Слуга народа").

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Кроме того, создано межфракционное депутатское объединение "Питьевая вода", председателем которого избран Юрий Шаповалов (группа "За будущее").

Также первый заместитель председателя ВР объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Платформа по трансформации угольных регионов", председателем которого избрана Виктория Гриб (внефракционная).

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Верховная Рада, Межфракционное объединение, Руслан Стефанчук.
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