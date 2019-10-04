ФЛП, рейдеры, вода: в Раде множатся межфракционные объединения

Новости Украины:В ВР создано еще четыре межфракционных депутатских объединения.

В Верховной Раде создано еще четыре межфракционных депутатских объединения.

Первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук на заседании парламента сказал: "С большим удовольствием объявляю, что у нас множатся межфракционные депутатские объединения" и сообщил о создании межфракционного депутатского объединения "За ФЛПов (физическое лицо-предприниматель, - ред.)". После этого объявления депутаты начали смеяться, а Стефанчук отметил, что он "теперь за ФЛПов спокоен".

Сопредседателями этого объединения стали народные депутаты Роман Грищук (фракция "Слуга народа") и Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа").

Также Стефанчук объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Антирейдерская коалиция", которое возглавил Александр Качура (фракция "Слуга народа").

Кроме того, создано межфракционное депутатское объединение "Питьевая вода", председателем которого избран Юрий Шаповалов (группа "За будущее").

Также первый заместитель председателя ВР объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Платформа по трансформации угольных регионов", председателем которого избрана Виктория Гриб (внефракционная).