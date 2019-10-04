Гончарук рассказал, когда будет проведена перепись населения Украины

Новости Украины:Премьер уточнил, что речь идет о электронной переписи населения и ее планируется провести к концу года.

Электронная перепись населения Украины может быть проведена уже до конца 2019 года. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя Программу деятельности правительства на ближайшие пять лет.

"У нас очень много фейковой (недостоверной – ред) информации в наших реестрах. Мы должны в этом году, мы ищем возможность в этом году провести так называемую электронную перепись населения. То есть объединить все базы данных", - сказал он.

По словам Гончарука, объединение реестров необходимо для того, чтобы увидеть "сколько на самом деле населения проживает в стране, какое оно, что это за люди, какую помощь они получают".

Премьер-министр сообщил, что правительство уже работает над этой важной задачей вместе с Министерством социальной политики.

"Мы рассчитываем на то, что мы точнее будем распоряжаться деньгами, а это означает, что больше денег получит тот, кому это действительно нужно", - добавил Гончарук.

26 сентября министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине могут провести электронную перепись населения, объединив все государственные реестры с данными об украинцах в один. Он также добавил, что объединение существующих реестров физлиц будет гораздо выгоднее, чем проведение классической переписи населения.