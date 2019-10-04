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Программа деятельности Кабмина утверждена парламентом

Программа деятельности Кабмина утверждена парламентом
18:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Рада утвердила программу деятельности Кабмина.

Верховная Рада одобрила программу деятельности Кабинета министров Украины.

За это решение проголосовали 236 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу.

Согласно ст.87 Конституции Украины, в течение года после утверждения Программы деятельности Кабмина Рада не может рассматривать вопрос отставки правительства.

Представляя программу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поблагодарил народных депутатов за совместную работу, которая уже имела место, и отметил, что с каждым днём становится все более эффективной.

При этом он добавил, что основой этой работы Кабмина предлагает сделать Программу деятельности правительства.

"Она является фундаментом для нашей будущей работы и основой для того, чтобы через год вам было по чему оценивать работу правительства", - сказал премьер.

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Он подчеркнул, что цель правительства - рост экономики за 5 лет на 40%, добавив, что это реально, если в следующем году рост будет 5%, а потом - каждый год по 7%. Гончарук отметил, что этому будет способствовать повышение уровня экономических свобод.

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Верховная Рада, Кабмин, Алексей Гончарук.
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