Программа деятельности Кабмина утверждена парламентом

Верховная Рада одобрила программу деятельности Кабинета министров Украины.
За это решение проголосовали 236 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу.
Согласно ст.87 Конституции Украины, в течение года после утверждения Программы деятельности Кабмина Рада не может рассматривать вопрос отставки правительства.
Представляя программу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поблагодарил народных депутатов за совместную работу, которая уже имела место, и отметил, что с каждым днём становится все более эффективной.
При этом он добавил, что основой этой работы Кабмина предлагает сделать Программу деятельности правительства.
"Она является фундаментом для нашей будущей работы и основой для того, чтобы через год вам было по чему оценивать работу правительства", - сказал премьер.
Он подчеркнул, что цель правительства - рост экономики за 5 лет на 40%, добавив, что это реально, если в следующем году рост будет 5%, а потом - каждый год по 7%. Гончарук отметил, что этому будет способствовать повышение уровня экономических свобод.