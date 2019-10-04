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Лукашенко и Зеленский задумались о проведении совместных Олимпийских игр

Лукашенко и Зеленский задумались о проведении совместных Олимпийских игр
18:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Лукашенко считает, что Украине и Беларуси под силу "замахнуться" на проведение Олимпийских игр.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина и Беларусь могут в будущем совместно претендовать на проведение Олимпийских игр.

"Президент Украины предлагает нам вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры. Это нам под силу, для двух стран под силу", - сказал он, выступая в пятницу в Житомире на Втором форуме регионов Украины и Беларуси.

Лукашенко напомнил, что недавно Минск принимал Вторые европейские игры, матчевую встречу по легкой атлетике Европа-США, и украинские атлеты активно участвовали в этом событии.

Лукашенко заинтересовался украинской ракетостроительной отраслью

"Мы хотим вас поздравить с призовым местом в общекомандном соревновании на Европейских играх и первым местом в легкой атлетике. Вы бы видели, как десятки тысяч людей приветствовали ваших спортсменов, наших украинцев и поздравляли с победой. И мы с Владимиром Владимировичем (Путиным - Ред.) тоже. Мы там были, и приветствовали их стоя. Так что не всё так плохо", - отметил он.

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Олимпийские игры, Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский.
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