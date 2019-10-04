В Украине вводят единый счет для уплаты налогов и сборов

Новости Украины:За принятие закона проголосовали 255 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом два закона, направленные на введение единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

За принятие закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (№1049) проголосовали 255 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

За закон о внесении аналогичных изменений в Налоговый кодекс Украины (№1051) проголосовали 274 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, все поправки к законопроектам после первого чтения были учтены.

Как отметил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев, введение единого счета решит проблему переплаты налогов предпринимателями.

"Мы ввели этим законом норму, согласно которой, если предприниматель перечисляет деньги на единый счет, его налоговое обязательство считается исполненным", – сказал он.

По его словам, через единый счет можно уплачивать налоги не только в государственный бюджет, но и местные налоги. Также единый счет синхронизируется с электронным кабинетом налогоплательщика.

При этом Гетьманцев отметил, что на сегодняшний день Государственная налоговая служба и Казначейство не готовы внедрять этот механизм сразу, и на подготовку систем им дается время до 2021 года.

Также председатель профильного комитета отметил, что важной нормой в этих законах является запрет на наложение ареста на счета в системе электронного администрирования НДС.

"Об этом просил бизнес, об этом нас просило Министерство финансов долгое время", – добавил он.