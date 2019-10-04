Шуфрич о своей должности председателя комитета ВР: Был найден компромисс

Новости Украины:Возглавить комитет по свободе слова ему предложила партия Медведчука.

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь"Нестор Шуфрич заявил, что его должность председателя в комитете по вопросам свободы слова была "компромиссом", поскольку, по его словам, партия "претендовала на 2-3 комитеты".

Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

"Мы могли претендовать минимум на 2-3 комитеты.В результате был найден компромисс – лидерство в одном комитете и должность первого заместителя и заместителей секретарей в других комитетах. Мне предложили возглавить комитет по свободе слова", – сказал он, уточнив, что должность предложила ему фракция.

В то же время на вопрос журналистов, как он будет защищать журналистов от давления его однопартийца Медведчука, тот ответил: "Зачем защищать? Как я должен защищать журналистов, которые не хотят работать? Я не могу быть большим католиком, чем Папа Римский. Если журналисты не хотят отстаивать свою редакционную политику и свое право на подачу информации, я точно не могу их в этом защищать".

На заседании Подготовительной депутатской группы больше всего споров возникло вокруг руководства Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, председателем которого предлагали избрать представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"Нестора Шуфрича.

В частности, депутаты от партии "Европейская солидарность"заявили, что такой выбор является очень странным. Они подчеркнули, что предлагали свои кандидатуры в состав руководства в этом комитете, но их предложения не учли.