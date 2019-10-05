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Пристайко: Для решения вопроса мы должны посадить Путина за стол переговоров

Пристайко: Для решения вопроса мы должны посадить Путина за стол переговоров
06:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: АП

Новости Украины:Вадим Пристайко: Существуют два условия, которые необходимы для встречи в "нормандском формате".

Благодаря Минским договоренностям удалось остановить наступление агрессора на Донбассе. Встреча в «нормандском формате» может принести мир в регион.

Такую надежду выразил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» глава МИД Вадим Пристайко, сообщает корреспондент Укринформа.

«Нужны два шага. Мы сделали первый шаг – это злосчастная формула Штайнмайера от 25 ноября 2015 года, о которой некоторые политики говорят, что ее не существует. Она существует. И это не то, что мы придумали только что. Мы просто вынуждены выполнять то, что нам передали наши предшественники. Второе, о чем договорились, - что четыре лидера встретятся в «нормандском формате» тогда, когда будут разведены войска в трех точках. Это Станица Луганская, где разведение уже произошло и строится мост, а также Золотое и Петровское», - рассказал Пристайко.

Он отметил, что это те два условия, которые необходимы для встречи в «нормандском формате».

«Минские договоренности, какие бы они плохие ни были, но они действительно остановили продвижение московских войск. Это было достигнуто на точно таком саммите. Именно для решения вопроса мы обязательно должны посадить Путина за стол», - подчеркнул министр.

Пристайко также напомнил о ранее достигнутой договоренности, согласно которой отвод войск происходит на восьмой день соблюдения режима «тишины» в конкретной точке.

Пристайко: При отводе войск, мы всегда можем вернуться

«И идея в том, чтобы вдоль всей границы войска отвести настолько, чтобы снайперы не могли стрелять друг в друга, тяжелое вооружение отводится следующими шагами еще дальше и дальше. Это такой неприятный, несправедливый, но поиск пути к миру. Если СММ ОБСЕ (единственный орган, который должен сказать правду, кто, в кого, когда и где стрелял) говорит, что семь дней никто в конкретной точке не стреляет, тогда мы разводим. Если СММ ОБСЕ говорит, что стреляли, мы тогда не разводим», - пояснил Пристайко.

Комментируя вопрос доверия к наблюдательной миссии ОБСЕ, министр отметил, что «это единственная помощь, которая существует на сегодня, согласованная всеми, включая агрессора» - и другой механизм, по его словам, еще не придуман.

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МИД, Донбасс, Владимир Путин, Вадим Пристайко, Формула Штайнмайера.
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