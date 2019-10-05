"Формула Штайнмайера": Социолог оценил обращение Зеленского к украинцам

Новости Украины:Владимир Паниотто: Выступление Зеленского о формуле Штайнмайера должно подействовать.

Генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто предположил, что последнее обращение к гражданам Украины президента Владимира Зеленского по поводу "формулы Штайнмайера" будет иметь положительный эффект для власти.

"Думаю, что это выступление должно подействовать. По крайней мере, точно на сторонников Зеленского, если у них были какие-то сомнения", – сказал он в комментарии «Обозревателю».

Как пояснил социолог, КМИС не проводил специального исследования относительно обращения президента. В то же время он рассказал о том, какой была реакция на предыдущие обращения главы государства и действия власти.

"Ранее в исследованиях мы ставили вопросы о поддержке тех или иных действий власти. В основном те, кто голосовал за Зеленского, поддерживали их. Около 15% тех, кто голосовал против, также поддерживали действия власти. Остальные не смогли ответить на вопросы", – сообщил Паниотто.

"По вопросу продажи земли так уже не получилось, хотя все равно наблюдается существенный сдвиг. Если в прошлом году против такого решения высказывалось около 72%, то сейчас – около 50%".