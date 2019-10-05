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Суббота, 05.10.2019
Загороднюк: Мы сможем закупать необходимые ВСУ системы Javelin
Загороднюк: Мы сможем закупать необходимые ВСУ системы Javelin
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Загороднюк: Мы сможем закупать необходимые ВСУ системы Javelin

Загороднюк: Мы сможем закупать необходимые ВСУ системы Javelin
10:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Министр обороны подтвердил, что Украина сможет купить в США дополнительные противотанковые комплексы Javelin.

Министр обороны Андрей Загороднюк подтвердил, что Украина сможет дополнительно купить в США противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Об этом Загороднюк сообщил в Twitter.

"Решение Госдепартамента США по реализации проекта "Международные военные продажи" - это еще один важный сигнал международной поддержки наших усилий в противостоянии военной агрессии. Благодаря этому проекту сможем закупать необходимые нашим Вооруженным Силам вооружение и военную технику, в частности, американские системы Javelin", - написал Загороднюк .

В связи с этим министр обороны отметил, что процессы планового переоснащения украинской армии, усиление отечественных возможностей и развитие совместимости с армиями стран НАТО будут продолжаться.

"Также будет иметь место продолжение и плодотворное взаимодействие с нашими американскими партнерами. В этом убедился во время встречи с делегацией Конгресса США. Поэтому поддержка есть, идем дальше!" - заявил он.

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Как известно, В США готовятся продать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin на сумму 39,2 млн долларов. В частности, Агентство Минобороны США по вопросам сотрудничества в сфере безопасности направило в Конгресс США запрос о продаже Украине Javelin. В этой связи правительство Украины сделало запрос на закупку 150 противотанковых ракет и 10 пусковых установок.

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности, Javelin.

2 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. А уже в апреле Javelin доставили в Украину.

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Украина, США, Минобороны, Javelin, Андрей Загороднюк.
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