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Суббота, 05.10.2019
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Украина и Канада будут продолжать тесно сотрудничать

Украина и Канада будут продолжать тесно сотрудничать
14:01 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Разумков обсудил с Романом Ващуком развитие судебной системы Украины, завершение конфликта на Донбассе и сотрудничество сторон.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Романом Ващуком.

Об этом сообщается на сайте парламента Украины.

Отмечается, что в ходе встречи Разумков выразил благодарность послу и всей украинской диаспоре в Канаде за всестороннюю поддержку страны и выразил уверенность, что страны будут продолжать развивать дружеские отношения.

Также председатель Верховной Рады заявил, что парламент планирует  реформировать судебную систему на законодательном уровне. Он считает, что это положительно повлияет на развитие системы судов в Украине. Также реформы смогут побороть неэффективность, коррумпированность системы и неравенство граждан.

В ходе разговора Разумков также упомянул о конфликте на Донбассе и важности его решения.

"Важно, чтобы принятые решения несли позитив в развитие международных отношений, вели до окончания войны и возвращения территорий, возвращения пленных и заложников", - подчеркнул он.

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Роман Ващук, в свою очередь, предложил поддержку со стороны Канады в реформировании судебной системы Украины и обучении полицейских и военных Национальной гвардии Украины, а также другую помощь в сфере консалтинга.

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Верховная Рада, Украина, Канада, Роман Ващук, Дмитрий Разумков.
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